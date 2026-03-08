Conférence d’histoire de l’art Hasparren

Conférence d’histoire de l’art

Début : 2026-03-25

2026-03-25

Conférence d’histoire de l’art par Jean-Philippe Mercé

La Femme dans l’art, toute une histoire !

Entrée libre, ouvert à tous. .

Cinéma Haritz Barne Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 18 63

