Conférence d’histoire de l’art L’allégorie de la peinture de Johannes Vermeer Espace Mengelatte Lourdes

Espace Mengelatte 16 avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Le jeudi 9 octobre 2025 à 19h, découvrez une analyse de l’histoire de l’art L’allégorie de la peinture de Johannes Vermeer par Alain-Jacques Lévrier-Mussat à l’espace Mengelatte à Lourdes.

Ces conférences sont organisées dans le cadre de l’Atelier Municipal des Arts.

Les prochains rendez-vous

– jeudi 5 février 2026 les pestiférés de Jaffa d’Antoine Gros

– jeudi 7 mai 2026 le radeau de la méduse de Théodore Géricault

Conférence gratuite.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

Espace Mengelatte 16 avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 culture@ville-lourdes.fr

English :

On Thursday, October 9, 2025 at 7pm, Alain-Jacques Lévrier-Mussat will present an art-historical analysis of Allegory in the Painting of Johannes Vermeer at Espace Mengelatte in Lourdes.

These lectures are organized as part of the Atelier Municipal des Arts.

Upcoming events

– thursday February 5, 2026: Les pestiférés de Jaffa by Antoine Gros

– thursday, May 7, 2026: Le radeau de la méduse by Théodore Géricault

Free conference.

For further information, please contact us.

German :

Am Donnerstag, den 9. Oktober 2025, um 19 Uhr erleben Sie eine kunstgeschichtliche Analyse Die Allegorie in der Malerei von Johannes Vermeer von Alain-Jacques Lévrier-Mussat im Espace Mengelatte in Lourdes.

Diese Vorträge werden im Rahmen des Atelier Municipal des Arts (Städtisches Kunstatelier) veranstaltet.

Die nächsten Termine

– donnerstag, 5. Februar 2026: Les pestiférés de Jaffa von Antoine Gros

– donnerstag, 7. Mai 2026: Das Floß der Medusa von Théodore Géricault

Die Konferenz ist kostenlos.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 19.00, Alain-Jacques Lévrier-Mussat presenterà un’analisi di storia dell’arte dal titolo L’allégorie de la peinture de Johannes Vermeer presso l’Espace Mengelatte di Lourdes.

Queste conferenze sono organizzate nell’ambito dell’Atelier Municipal des Arts.

Prossimi eventi:

– giovedì 5 febbraio 2026: Les pestiférés de Jaffa di Antoine Gros

– giovedì 7 maggio 2026: La zattera della Medusa di Théodore Géricault

Conferenza gratuita.

Per ulteriori informazioni, contattare i seguenti recapiti.

Espanol :

El jueves 9 de octubre de 2025 a las 19.00 horas, Alain-Jacques Lévrier-Mussat presentará un análisis de historia del arte titulado L’allégorie de la peinture de Johannes Vermeer en el Espace Mengelatte de Lourdes.

Estas conferencias se organizan en el marco del Atelier Municipal des Arts.

Próximas actividades:

– jueves 5 de febrero de 2026: Les pestiférés de Jaffa por Antoine Gros

– jueves 7 de mayo de 2026: La balsa de la Medusa de Théodore Géricault

Conferencia gratuita.

Para más información, póngase en contacto con

