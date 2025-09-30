Conférence d’histoire de l’art Les pestiférés de Jaffa d’Antoine Gros Espace Mengelatte Lourdes

Conférence d’histoire de l’art Les pestiférés de Jaffa d’Antoine Gros

Espace Mengelatte 16 avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-05 19:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Le jeudi 5 février 2026 à 19h, découvrez une analyse de l’histoire de l’art Les pestiférés de Jaffa d’Antoine-Jean Gros par Alain-Jacques Lévrier-Mussat à l’espace Mengelatte à Lourdes.

Ces conférences sont organisées dans le cadre de l’Atelier Municipal des Arts.

Le prochain rendez-vous

– jeudi 7 mai 2026 le radeau de la méduse de Théodore Géricault

Conférence gratuite.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

Espace Mengelatte 16 avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 culture@ville-lourdes.fr

English :

On Thursday February 5, 2026 at 7pm, discover an art history analysis of Les pestiférés de Jaffa d’Antoine-Jean Gros by Alain-Jacques Lévrier-Mussat at Espace Mengelatte in Lourdes.

These lectures are organized within the framework of the Atelier Municipal des Arts.

Next event:

– thursday, May 7, 2026: Le radeau de la méduse by Théodore Géricault

Free conference.

For further information, please contact us.

German :

Am Donnerstag, den 5. Februar 2026, um 19 Uhr sehen Sie eine kunsthistorische Analyse Die Pestkranken von Jaffa von Antoine-Jean Gros von Alain-Jacques Lévrier-Mussat im Espace Mengelatte in Lourdes.

Diese Vorträge werden im Rahmen des Atelier Municipal des Arts (Städtisches Kunstatelier) organisiert.

Der nächste Termin

– donnerstag, 7. Mai 2026: Das Floß der Medusa von Théodore Géricault

Der Vortrag ist kostenlos.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Giovedì 5 febbraio 2026 alle ore 19.00, scoprite un’analisi della storia dell’arte Les pestiférés de Jaffa d’Antoine-Jean Gros di Alain-Jacques Lévrier-Mussat all’Espace Mengelatte di Lourdes.

Queste conferenze sono organizzate nell’ambito dell’Atelier Municipal des Arts.

Prossimo evento:

– giovedì 7 maggio 2026: La zattera della Medusa di Théodore Géricault

Conferenza gratuita.

Per ulteriori informazioni, contattare i recapiti sottostanti.

Espanol :

El jueves 5 de febrero de 2026 a las 19:00 h, descubra un análisis de la historia del arte Les pestiférés de Jaffa d’Antoine-Jean Gros de Alain-Jacques Lévrier-Mussat en el Espace Mengelatte de Lourdes.

Estas conferencias se organizan en el marco del Atelier Municipal des Arts.

Próxima cita:

– jueves 7 de mayo de 2026: La balsa de la Medusa de Théodore Géricault

Conferencia gratuita.

Para más información, póngase en contacto con

