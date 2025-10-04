Conférence d’histoire de l’art Médiathèque De Biarritz Biarritz

Conférence d’histoire de l’art Médiathèque De Biarritz Biarritz samedi 4 octobre 2025.

Conférence d’histoire de l’art Samedi 4 octobre, 11h00 Médiathèque De Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T13:00

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T13:00

Conférence d’histoire de l’art animée par Jean-Philippe Mercé : une exploration approfondie des courants artistiques majeurs, de leurs contextes historiques et de leurs influences durables sur la création contemporaine. Un rendez-vous incontournable pour passionnés, étudiants et amateurs éclairés.

Médiathèque De Biarritz 2 Rue Ambroise Paré 64200 Biarritz Biarritz 64200 Aguiléra Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559222886 http://www.mediatheque-biarritz.fr/

Conférence d’histoire de l’art animée par Jean-Philippe Mercé : une exploration approfondie des courants artistiques majeurs, de leurs contextes historiques et de leurs influences durables sur la Un…

Jean-Philippe Mercé