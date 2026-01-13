Conférence d’histoire de l’art Musique et peinture l’abstraction lyrique . salle du Préau Locquénolé

Conférence d’histoire de l’art Musique et peinture l’abstraction lyrique .

salle du Préau 13 Place de la Liberté Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 17:00:00

fin : 2026-02-21 19:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Au Préau, j’exposerai les dernières œuvres, dont certaines sont flamboyantes, de la série Emprunts-Empreints des vibrations verticales réalisées sous oxygène musical, refusant d’arrêter la lumière…des peaux de crocodile, des écorces picturales d’où émergent, par paréidolie, des minuscules faces et formes énigmatiques…

Je proposerai une Conférence gratuite le samedi 21 février de 17h à 19 h sur ce lien ci-particulier entre la musique et la peinture -au-delà de la simple gestuelle.

Conférence d’histoire de l’art (gratuite) Musique et peinture l’abstraction lyrique . .

salle du Préau 13 Place de la Liberté Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 41 71 17 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence d’histoire de l’art Musique et peinture l’abstraction lyrique .

L’événement Conférence d’histoire de l’art Musique et peinture l’abstraction lyrique . Locquénolé a été mis à jour le 2026-01-13 par OT BAIE DE MORLAIX