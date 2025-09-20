Conférence d’histoire locale Médiathèque Chantemerle Corbeil-Essonnes

Conférence d'histoire locale Médiathèque Chantemerle Corbeil-Essonnes samedi 20 septembre 2025.

Conférence d’histoire locale Samedi 20 septembre, 17h00 Médiathèque Chantemerle Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Présentation du livre Corbeil-Essonnes, une histoire du monde du travail. L’apport des archives de la CGT par les autrices Sylvie Contrepois et Nicole Le Minter, ouvrage qui paraîtra en décembre.

Cet ouvrage retrace les 120 ans d’histoire locale en s’appuyant sur la collecte de fonds d’archives privées et met en lumière les mécanismes et les acteurs ayant structuré la vie sociale locale.

Médiathèque Chantemerle 84 rue Féray 91100 Corbeil-Essonnes

©mairiecorbeilessonnes