Conférence Diabète Sport Santé Saint-Paul-en-Born
Salle des Fêtes Saint-Paul-en-Born Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-14
A l’occasion de le journée mondiale du diabète, le club Born’ Sport Santé vous propose une conférence ouverte à toutes et à tous animée par Pauline Dubord, infirmière libérale spécialisée dans le diabète et Paloma De Vriese, diététicienne nutritionniste.
Elles vous aideront à mieux comprendre les formes de diabète, à identifier les gestes du quotidien qui font la différence (alimentation, traitement, organisation …) et répondront à toutes vos interrogations
Un pot de l’amitié sera offert après la conférence
Informations Sylvie Agesta, Educatrice Sportive 07.87.68.71.32 gym.pontenx@orange.fr .
Salle des Fêtes Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr
