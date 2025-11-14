Conférence Diabète Sport Santé Saint-Paul-en-Born

Conférence Diabète Sport Santé

Salle des Fêtes Saint-Paul-en-Born Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

A l’occasion de le journée mondiale du diabète, le club Born’ Sport Santé vous propose une conférence ouverte à toutes et à tous animée par Pauline Dubord, infirmière libérale spécialisée dans le diabète et Paloma De Vriese, diététicienne nutritionniste.

Elles vous aideront à mieux comprendre les formes de diabète, à identifier les gestes du quotidien qui font la différence (alimentation, traitement, organisation …) et répondront à toutes vos interrogations

Un pot de l’amitié sera offert après la conférence

Informations Sylvie Agesta, Educatrice Sportive 07.87.68.71.32 gym.pontenx@orange.fr .

Salle des Fêtes Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr

