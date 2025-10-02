Conférence dialogue interreligieux en Alsace, histoire et actualités Saverne

1 rue de Gottenhouse Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Jeudi 2025-10-02 20:00:00

Conférence présentée par Philippe ICHTER, chargé de mission « relations avec les cultes et dialogue interreligieux » à la Collectivité Européenne d’Alsace. .

