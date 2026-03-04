Conférence-dialogue, Médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Conférence-dialogue Samedi 11 avril, 11h00 Médiathèque Alphonse Daudet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T11:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T11:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00

Venez découvrir l’univers d’Iliazd, artiste et poète avant-gardiste, à travers une conversation entre Françoise Nicol, professeur émérite de l’université de Nantes et commissaire de l’exposition, et Antoine Perriol, chercheur spécialiste de l’histoire de l’imprimé d’art. Ensemble, ils exploreront différentes facettes de l’artiste géorgien, et détailleront, parmi les ouvrages qu’il conçoit et édite au sein de ses éditions du 41°, la place singulière du livre le Traité du balet de 1953, qu’Iliazd réalise avec Marie-Laure de Noailles.

Gratuit dans la limite des places disponibles

Médiathèque Alphonse Daudet 24 rue Edgar Quinet , 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 91 20 30 https://www.mediatheque-ales.fr

Iliazd et l’imprimerie L’Union, une rencontre entre art et typographie