Conférence Dialogue philosophique Qu’est-ce que l’érotisme ? La Résidence des Indes La Rochelle dimanche 14 décembre 2025.
Notre philosophe rochelais vous invite à explorer ensemble le thème de l’érotisme dans une perspective française, à la rencontre de la perspective indienne.
English : Conference Dialogue philosophique Qu’est-ce que l’érotisme ?
Our philosopher from La Rochelle invites you to explore together the theme of eroticism from a French perspective, and from an Indian one.
German : Konferenz Dialogue philosophique Qu’est-ce que l’érotisme ?
Unser Philosoph aus Rochester lädt Sie dazu ein, gemeinsam das Thema Erotik aus französischer Perspektive zu erforschen und dabei auf die indische Perspektive zu treffen.
Italiano :
Il nostro filosofo di La Rochelle vi invita a esplorare insieme il tema dell’erotismo da una prospettiva francese e da una prospettiva indiana.
Espanol : Conferencia Dialogue philosophique Qu’est-ce que l’érotisme ?
Nuestro filósofo de La Rochelle le invita a explorar juntos el tema del erotismo desde una perspectiva francesa y desde una perspectiva india.
