Conférence Dialogue philosophique Qu’est-ce que l’érotisme ? La Résidence des Indes La Rochelle

Conférence Dialogue philosophique Qu’est-ce que l’érotisme ?

La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14 18:15:00

Date(s) :

2025-12-14

Notre philosophe rochelais vous invite à explorer ensemble le thème de l’érotisme dans une perspective française, à la rencontre de la perspective indienne.

La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 94 21 contact@kheilos.fr

English : Conference Dialogue philosophique Qu’est-ce que l’érotisme ?

Our philosopher from La Rochelle invites you to explore together the theme of eroticism from a French perspective, and from an Indian one.

German : Konferenz Dialogue philosophique Qu’est-ce que l’érotisme ?

Unser Philosoph aus Rochester lädt Sie dazu ein, gemeinsam das Thema Erotik aus französischer Perspektive zu erforschen und dabei auf die indische Perspektive zu treffen.

Italiano :

Il nostro filosofo di La Rochelle vi invita a esplorare insieme il tema dell’erotismo da una prospettiva francese e da una prospettiva indiana.

Espanol : Conferencia Dialogue philosophique Qu’est-ce que l’érotisme ?

Nuestro filósofo de La Rochelle le invita a explorar juntos el tema del erotismo desde una perspectiva francesa y desde una perspectiva india.

