Conférence diaporama les champignons de Haute-Loire Salle Didier Azas Centre Roger Fourneyron Le Puy-en-Velay lundi 8 septembre 2025.
Salle Didier Azas Centre Roger Fourneyron 31 Bd de la République Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2025-09-08 15:30:00
fin : 2025-09-08
2025-09-08
Le groupe mycologique de la Haute-Loire vous propose une conférence-diaporama sur les champignons de Haute-Loire, présentée par son président Patrick Chapon.
English :
The Haute-Loire mycological group presents a slide show on the mushrooms of the Haute-Loire, presented by its president Patrick Chapon.
German :
Die mykologische Gruppe der Haute-Loire bietet Ihnen einen Vortrag mit Diashow über die Pilze der Haute-Loire, der von ihrem Vorsitzenden Patrick Chapon präsentiert wird.
Italiano :
Il gruppo micologico dell’Alta Loira propone una proiezione di diapositive sui funghi dell’Alta Loira, presentata dal suo presidente Patrick Chapon.
Espanol :
El grupo micológico del Alto Loira ofrece un pase de diapositivas sobre las setas del Alto Loira, presentado por su presidente Patrick Chapon.
