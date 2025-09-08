Conférence diaporama les champignons de Haute-Loire Salle Didier Azas Centre Roger Fourneyron Le Puy-en-Velay

Salle Didier Azas Centre Roger Fourneyron 31 Bd de la République Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Le groupe mycologique de la Haute-Loire vous propose une conférence-diaporama sur les champignons de Haute-Loire, présentée par son président Patrick Chapon.

English :

The Haute-Loire mycological group presents a slide show on the mushrooms of the Haute-Loire, presented by its president Patrick Chapon.

German :

Die mykologische Gruppe der Haute-Loire bietet Ihnen einen Vortrag mit Diashow über die Pilze der Haute-Loire, der von ihrem Vorsitzenden Patrick Chapon präsentiert wird.

Italiano :

Il gruppo micologico dell’Alta Loira propone una proiezione di diapositive sui funghi dell’Alta Loira, presentata dal suo presidente Patrick Chapon.

Espanol :

El grupo micológico del Alto Loira ofrece un pase de diapositivas sobre las setas del Alto Loira, presentado por su presidente Patrick Chapon.

