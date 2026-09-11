Conférence Dictionnaire insolite du Labourd Halles de Gaztelu Hendaye
mardi 22 septembre 2026 · Halles de Gaztelu · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Conférence Dictionnaire insolite du Labourd
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Les relations entre les États-Unis et Hendaye ne sont pas négligeables.
Agora-Txingudi vous propose d’en présenter les plus importantes. En effet, on retrouve des Hendayais sur bien des fronts importants de l’histoire des États-Unis tels que celui de la guerre d’indépendance, l’Ambassade des États-Unis lors de la guerre civile espagnole et l’exploration de la lune avec la NASA. .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58 evenementiel@hendaye.fr
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English : Conférence Dictionnaire insolite du Labourd
L’événement Conférence Dictionnaire insolite du Labourd Hendaye a été mis à jour le 2026-08-28 par Hendaye Tourisme & Commerce
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