Conférence Dictionnaire insolite du Labourd Halles de Gaztelu Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Conférence Dictionnaire insolite du Labourd

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Les relations entre les États-Unis et Hendaye ne sont pas négligeables.

Agora-Txingudi vous propose d’en présenter les plus importantes. En effet, on retrouve des Hendayais sur bien des fronts importants de l’histoire des États-Unis tels que celui de la guerre d’indépendance, l’Ambassade des États-Unis lors de la guerre civile espagnole et l’exploration de la lune avec la NASA. .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58 evenementiel@hendaye.fr

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English : Conférence Dictionnaire insolite du Labourd

L’événement Conférence Dictionnaire insolite du Labourd Hendaye a été mis à jour le 2026-08-28 par Hendaye Tourisme & Commerce