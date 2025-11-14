Conférence Didier CORNILLE Rodez

Conférence illustrée de Didier Cornille, auteur de livre jeunesse. Raconter son amour pour l’architecture l’amène à prendre ses stylos-feutres pour la rendre accessible à tous avec humour et sens du détail.

Didier Cornille est un artiste designer spécialisé dans la conception d’objets d’art et de mobilier. Après avoir été professeur de design et l’histoire de l’architecture, il se consacre aujourd’hui à ses livres et à son travail de designer. Reconnu pour ses nombreux ouvrages jeunesse, il parcoure la ville, l’architecture, les jardins, l’urbanisme et nous raconte sa vision grâce à ses dessins.

Entrée libre et gratuite, réservation conseillée. .

Avenue Victor Hugo Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 66 45 caue@caueaveyron.fr

English :

Illustrated talk by Didier Cornille, author of children?s books. Telling the story of his love of architecture leads him to pick up his felt-tip pens and make it accessible to all, with a sense of humor and detail.

German :

Illustrierter Vortrag von Didier Cornille, Autor von Jugendbüchern. Er erzählt von seiner Liebe zur Architektur und greift zu den Filzstiften, um sie mit Humor und Sinn für Details für alle zugänglich zu machen.

Italiano :

Conferenza illustrata di Didier Cornille, autore di libri per bambini. Il suo amore per l’architettura lo ha portato a prendere in mano i suoi pennarelli e a renderla accessibile a tutti, con un senso dell’umorismo e del dettaglio.

Espanol :

Charla ilustrada de Didier Cornille, autor de libros infantiles. Su amor por la arquitectura le llevó a coger los rotuladores y hacerla accesible a todos, con sentido del humor y del detalle.

