Conférence diététique chinoise Salle de conférence de la mairie Vesoul
Conférence diététique chinoise Salle de conférence de la mairie Vesoul mercredi 19 novembre 2025.
Conférence diététique chinoise
Salle de conférence de la mairie 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 18:30:00
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Venez apprendre et comprendre la diététique chinoise, le yin yang et les 5 éléments, les saveurs et les natures, la composition de l’assiette parfaite et pour finir une petite dégustation !
Réservation obligatoire car places limitées ! .
Salle de conférence de la mairie 58 Rue Paul Morel Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 56 64 54
English : Conférence diététique chinoise
German : Conférence diététique chinoise
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence diététique chinoise Vesoul a été mis à jour le 2025-10-22 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL