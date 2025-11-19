Conférence diététique chinoise Salle de conférence de la mairie Vesoul

Conférence diététique chinoise

Salle de conférence de la mairie 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône

Début : 2025-11-19 18:30:00

2025-11-19

Venez apprendre et comprendre la diététique chinoise, le yin yang et les 5 éléments, les saveurs et les natures, la composition de l’assiette parfaite et pour finir une petite dégustation !

Réservation obligatoire car places limitées ! .

