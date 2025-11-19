Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence diététique chinoise Salle de conférence de la mairie Vesoul mercredi 19 novembre 2025.

Salle de conférence de la mairie 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-11-19 18:30:00
fin : 2025-11-19

2025-11-19

Venez apprendre et comprendre la diététique chinoise, le yin yang et les 5 éléments, les saveurs et les natures, la composition de l’assiette parfaite et pour finir une petite dégustation !
Réservation obligatoire car places limitées !   .

