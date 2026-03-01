Conférence diététique Dans la jungle des sucres Spa des Célestins Vichy

Conférence diététique Dans la jungle des sucres

Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy Allier

Début : 2026-03-24 15:45:00

fin : 2026-03-24 16:45:00

2026-03-24

Question réponse- quiz-conférence.

Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 82 31 vichy-thermal-spa@vy-resort.com

English :

Question-answer quiz-conference.

