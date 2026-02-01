Conférence Dietrich Bonhoeffer Temple Protestant Angoulême
Début : 2026-02-26 20:00:00
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Conférence animée par le Pasteur Yves Noyer sur le thème, Dietrich Bonhoeffer résistant à Hitler et le régime Nazi.
Temple Protestant 27 rue de Belat Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 12 13
English :
Lecture by Pastor Yves Noyer on Dietrich Bonhoeffer’s resistance to Hitler and the Nazi regime.
