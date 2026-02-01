Conférence Dietrich Bonhoeffer Temple Protestant Angoulême

Conférence Dietrich Bonhoeffer

Temple Protestant 27 rue de Belat Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Conférence animée par le Pasteur Yves Noyer sur le thème, Dietrich Bonhoeffer résistant à Hitler et le régime Nazi.

.

Temple Protestant 27 rue de Belat Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by Pastor Yves Noyer on Dietrich Bonhoeffer’s resistance to Hitler and the Nazi regime.

L’événement Conférence Dietrich Bonhoeffer Angoulême a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême