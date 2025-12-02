Conférence digitale sur l’histoire de la marque Roger&Gallet Square Chanoine-Jean-Héroult Vire Normandie

Conférence digitale sur l’histoire de la marque Roger&Gallet

Début : 2025-12-02 18:30:00

fin : 2025-12-02 19:30:00

2025-12-02

Le conservatoire du parfum, l’Osmothèque Versailles, vous invite à une conférence digitale pour découvrir les origines de la maison Roger & Gallet, grâce aux recherches de Marie-Jeanne Villeroy, conservatrice du musée de Vire Normandie. Apprenez comment cette célèbre maison a transformé l’Eau de Cologne en rituel de beauté et symbole de l’élégance française. .

English :

The Osmothèque Versailles perfume conservatory invites you to discover the origins of Roger & Gallet, thanks to research by Marie-Jeanne Villeroy, curator of the Vire Normandie museum. Find out how this famous house transformed Eau de Cologne into a beauty ritual, and learn about its history

