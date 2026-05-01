Conférence d’inauguration de l’exposition Giotto Rue Saint-Désiré Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Conférence d’inauguration de l’exposition Giotto

Rue Saint-Désiré Eglise Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19 22:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Exposition itinérante de reproductions photographiques conçue par ARS LATINA

par Elisabeth de Balanda commissaire de l’exposition .

Rue Saint-Désiré Eglise Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 04 44 secretariat@paroisselons.com

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English : Conférence d’inauguration de l’exposition Giotto

L’événement Conférence d’inauguration de l’exposition Giotto Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION