Conférence-dîner Le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle par Alison Stones et Bruno Vincent à Sorges et Ligueux en Périgord le 24 octobre 2025 Sorges et Ligueux en Périgord vendredi 24 octobre 2025.

la Halle aux truffes Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Le vendredi 24 octobre à 18 heures, à la Halle aux truffes à Sorges, Alison Stones et Bruno Vincent animeront une conférence intitulée

Le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle Histoire Témoignage

Cette conférence, comme chaque année, se poursuivra par un moment de convivialité au Comptoir des halles.

Pour des raisons d’organisation, la réservation, obligatoire pour le dîner, est possible jusqu’au 20 octobre.

Le dîner ( apéritif, entrée, plat, dessert,) offre un choix pour le plat entre magret de canard ou dos de colin. Merci de préciser votre choix à la réservation.

Participation: Conférence 5€

Conférence et dîner 25€

Tel 07-51-61-80-24

Email asso.amiseglisesorges@gmail.com .

