Conférence d’introduction au bouddhisme la loi du karma Centre Bouddhique Drukpa Plouray dimanche 16 novembre 2025.
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16 16:00:00
2025-11-16
Les conférences d’introduction au bouddhisme permettent d’échanger autour d’un thème défini avec un moine ou une moniale du Centre Bouddhique Drukpa Plouray. Le moine Jigmé Puntsok vous propose d’aborder la loi du karma . .
Centre Bouddhique Drukpa Bel Avenir Plouray 56770 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 82 65
