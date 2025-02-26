Conférence d’introduction au bouddhisme la patience Centre Bouddhique Drukpa Plouray

Conférence d’introduction au bouddhisme la patience

Les conférences d’introduction au bouddhisme permettent d’échanger autour d’un thème défini avec un moine ou une moniale du Centre Bouddhique Drukpa Plouray. Le moine Jigmé Dordjé vous propose d’aborder le thème de la patience , une des six perfections enseignées par le Bouddha. .

