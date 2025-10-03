Conférence “Dis c’est quoi l’océan ?” Micro Folie de la CAB Bergerac

Conférence “Dis c’est quoi l’océan ?” Micro Folie de la CAB Bergerac vendredi 3 octobre 2025.

Micro Folie de la CAB 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Gratuit

Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03

2025-10-03

Gilles Boeuf, Sorbonne-Université, Paris, Laboratoire Arago, Banyuls-sur-mer, AgroparisTech, Paris-Saclay CEEBIOS, Paris, CRégional de Nouvelle-Aquiataine

L’eau est la molécule-clé du vivant, c’est le solvant universel et tous les êtres vivants, des bactéries à l’humain, sont constitués d’eau liquide. Un bébé humain à la naissance c’est 75 % d’eau liquide, un adulte entre 58 et 66 %, notre cerveau 80 % !.

Gratuit sur réservation

Micro Folie de la CAB 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 27 91  micro-folie@la-cab.fr

