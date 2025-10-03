Conférence “Dis c’est quoi l’océan ?” Micro Folie de la CAB Bergerac
Micro Folie de la CAB 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Gilles Boeuf, Sorbonne-Université, Paris, Laboratoire Arago, Banyuls-sur-mer, AgroparisTech, Paris-Saclay CEEBIOS, Paris, CRégional de Nouvelle-Aquiataine
L’eau est la molécule-clé du vivant, c’est le solvant universel et tous les êtres vivants, des bactéries à l’humain, sont constitués d’eau liquide. Un bébé humain à la naissance c’est 75 % d’eau liquide, un adulte entre 58 et 66 %, notre cerveau 80 % !.
Gratuit sur réservation .
Micro Folie de la CAB 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 27 91 micro-folie@la-cab.fr
