Conférence d’Isabelle Joz-Roland au Foyer Culturel de Lamorlaye Lamorlaye

Conférence d’Isabelle Joz-Roland au Foyer Culturel de Lamorlaye

Rue de la Tenure Lamorlaye Oise

Tarif : 3 – 3 –

3

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

Date(s) :

2025-10-10

L’ALMA propose une conférence d’Isabelle Joz-Roland, historienne et romancière qui a déjà publié 7 livres. Elle part toujours d’un sujet local pour construire un roman qui respecte la vérité historique. Ici, l’Histoire, c’est le Front populaire, l’exposition universelle de 1937 à Paris, la Seconde Guerre mondiale, … et, en 2004, une surprenante découverte par l’archéologue François Gentili. 3 .

Rue de la Tenure Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France +33 6 22 05 42 36 lamorlayealma@gmail.com

