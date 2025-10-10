Conférence d’Isabelle Joz-Roland au Foyer Culturel de Lamorlaye Lamorlaye
Conférence d’Isabelle Joz-Roland au Foyer Culturel de Lamorlaye
Rue de la Tenure Lamorlaye Oise
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10 22:00:00
2025-10-10
L’ALMA propose une conférence d’Isabelle Joz-Roland, historienne et romancière qui a déjà publié 7 livres. Elle part toujours d’un sujet local pour construire un roman qui respecte la vérité historique. Ici, l’Histoire, c’est le Front populaire, l’exposition universelle de 1937 à Paris, la Seconde Guerre mondiale, … et, en 2004, une surprenante découverte par l’archéologue François Gentili. 3 .
Rue de la Tenure Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France
