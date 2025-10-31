Conférence d’Isabelle PARIENTE-MERCIER Chabris
Conférence d’Isabelle PARIENTE-MERCIER Chabris vendredi 31 octobre 2025.
Conférence d’Isabelle PARIENTE-MERCIER
Rue du Pont Chabris Indre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Conférence d’Isabelle PARIENTE-MERCIER
Sur les traces d’un domaine rural en Berry. Métairie des Celliers à Saint-Outrille (Cher). Par l’Association Hier en Pays de Bazelle. 2 .
Rue du Pont Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 74 18 66
English :
Lecture by Isabelle PARIENTE-MERCIER
German :
Vortrag von Isabelle PARIENTE-MERCIER
Italiano :
Conferenza di Isabelle PARIENTE-MERCIER
Espanol :
Conferencia de Isabelle PARIENTE-MERCIER
L’événement Conférence d’Isabelle PARIENTE-MERCIER Chabris a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Chabris Pays de Bazelle