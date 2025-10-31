Conférence d’Isabelle PARIENTE-MERCIER Chabris

Conférence d’Isabelle PARIENTE-MERCIER Chabris vendredi 31 octobre 2025.

Début : 2025-10-31 18:00:00

Sur les traces d’un domaine rural en Berry. Métairie des Celliers à Saint-Outrille (Cher). Par l’Association Hier en Pays de Bazelle. 2 .

Rue du Pont Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 74 18 66

English :

Lecture by Isabelle PARIENTE-MERCIER

German :

Vortrag von Isabelle PARIENTE-MERCIER

Italiano :

Conferenza di Isabelle PARIENTE-MERCIER

Espanol :

Conferencia de Isabelle PARIENTE-MERCIER

