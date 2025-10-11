Conférence « Dix tombes étonnantes ou insolites du cimetière des Abasseaux à Saint-Mihiel » Salle Mangeot Saint-Mihiel
Conférence « Dix tombes étonnantes ou insolites du cimetière des Abasseaux à Saint-Mihiel »
Salle Mangeot 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel Meuse
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-10-11 14:30:00
Conférence organisée par l’association des amis de la Bibliothèque bénédictine et présentée par Frédéric Plancard, journaliste à L’Est Républicain.Tout public
Salle Mangeot 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 47 37 66 73
Conference organized by the association des amis de la Bibliothèque bénédictine and presented by Frédéric Plancard, journalist with L’Est Républicain.
Vortrag, der vom Verein der Freunde der Benediktinerbibliothek organisiert und von Frédéric Plancard, Journalist bei L’Est Républicain, präsentiert wird.
Conferenza organizzata dall’Associazione degli Amici della Biblioteca Benedettina e presentata da Frédéric Plancard, giornalista de L’Est Républicain.
Conferencia organizada por la Asociación de Amigos de la Biblioteca Benedictina y presentada por Frédéric Plancard, periodista de L’Est Républicain.
