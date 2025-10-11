Conférence « Dix tombes étonnantes ou insolites du cimetière des Abasseaux à Saint-Mihiel » Salle Mangeot Saint-Mihiel

Conférence « Dix tombes étonnantes ou insolites du cimetière des Abasseaux à Saint-Mihiel » Salle Mangeot Saint-Mihiel samedi 11 octobre 2025.

Conférence « Dix tombes étonnantes ou insolites du cimetière des Abasseaux à Saint-Mihiel »

Salle Mangeot 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 14:30:00
fin : 2025-10-11

Conférence organisée par l’association des amis de la Bibliothèque bénédictine et présentée par Frédéric Plancard, journaliste à L’Est Républicain.Tout public
Salle Mangeot 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 47 37 66 73 

English :

Conference organized by the association des amis de la Bibliothèque bénédictine and presented by Frédéric Plancard, journalist with L’Est Républicain.

German :

Vortrag, der vom Verein der Freunde der Benediktinerbibliothek organisiert und von Frédéric Plancard, Journalist bei L’Est Républicain, präsentiert wird.

Italiano :

Conferenza organizzata dall’Associazione degli Amici della Biblioteca Benedettina e presentata da Frédéric Plancard, giornalista de L’Est Républicain.

Espanol :

Conferencia organizada por la Asociación de Amigos de la Biblioteca Benedictina y presentada por Frédéric Plancard, periodista de L’Est Républicain.

