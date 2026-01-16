Conférence Docteur Jekyll and Mister Hyde

Château de Mongenan Portets Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Ils peuvent s appeler Dupont de Ligonnès, Docteur Faust, Don Giovanni et Leporello. Ils sont eux-mêmes et d’autres. Ils ne peuvent arriver à choisir entre le bourgeois bien mis et bien propre et l’assassin des coins sombres. Stevenson, en 1886, a fait un cauchemar. Et de ce cauchemar est né un des romans les plus fameux de l’histoire de la littérature L’étrange cas du Docteur Jekyll et de Mister Hyde.. L’épouse de l’auteur a commencé par brûler de manuscrit, disant à son mari que c’était un tissu de folies. Il s’agit bien, en effet, de

folie, de dédoublement de la personnalité, de plongée dans le paranormal.

Dans la conférence qu’elle donnera Florence Mothe plongera dans cet univers fascinant où je est un autre . Jekyll confesse qu’il a toujours eu une certaine affection pour le vice, mais qu’il ne s’est transformé en Hyde qu’au prix d’atroces souffrances. .

Château de Mongenan Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 18 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Docteur Jekyll and Mister Hyde Portets a été mis à jour le 2026-01-14 par La Gironde du Sud