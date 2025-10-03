Conférence « Doit-on avoir peur de l’IA ? » Place du 11 novembre Saugues

Conférence « Doit-on avoir peur de l’IA ? » Place du 11 novembre Saugues vendredi 3 octobre 2025.

Conférence « Doit-on avoir peur de l’IA ? »

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Conférence « Doit-on avoir peur de l’IA ? » animée par Cédric Limousin.

.

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 68 97 68 mediatheque@saugues.fr

English :

Conference « Should we be afraid of AI? » hosted by Cédric Limousin.

German :

Konferenz « Müssen wir Angst vor KI haben? », moderiert von Cédric Limousin.

Italiano :

Conferenza « Dobbiamo avere paura dell’IA? » condotta da Cédric Limousin.

Espanol :

Conferencia « ¿Debemos temer a la IA? », dirigida por Cédric Limousin.

L’événement Conférence « Doit-on avoir peur de l’IA ? » Saugues a été mis à jour le 2025-09-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier