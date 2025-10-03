Conférence « Doit-on avoir peur de l’IA ? » Place du 11 novembre Saugues
Conférence « Doit-on avoir peur de l’IA ? » Place du 11 novembre Saugues vendredi 3 octobre 2025.
Conférence « Doit-on avoir peur de l’IA ? »
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire
Début : 2025-10-03 20:00:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Conférence « Doit-on avoir peur de l’IA ? » animée par Cédric Limousin.
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 68 97 68 mediatheque@saugues.fr
English :
Conference « Should we be afraid of AI? » hosted by Cédric Limousin.
German :
Konferenz « Müssen wir Angst vor KI haben? », moderiert von Cédric Limousin.
Italiano :
Conferenza « Dobbiamo avere paura dell’IA? » condotta da Cédric Limousin.
Espanol :
Conferencia « ¿Debemos temer a la IA? », dirigida por Cédric Limousin.
