Conférence Doit-on s’inquéter des écrans pour nos enfants et nos adolescents ? Espace François Simon Carolles

Conférence Doit-on s’inquéter des écrans pour nos enfants et nos adolescents ?

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Début : 2026-03-02 18:00:00

fin : 2026-03-02 19:30:00

2026-03-02

Conférence de Nicole Garret-Gloanec, pédopsychiatre

Chacun à son idée sur les effets des écrans. Savoir quand, sur quoi et comment ils agissent sur les jeunes permet de mieux comprendre et d’être moins démuni dans nos réponse. Une Carollaise, Nicole Garret-Gloanec, a écrit un ouvrage avec sa collègue Anne-Sophie Pernel, à partir de données scientifiques. Elle viendra présenter les résultats de leurs travaux et en discuter avec le public. Ancienne cheffe de service de pédopsychiatrie au CHU de Nantes et experte au Haut Conseil de la santé son activité au centre de la Bretagne. .

