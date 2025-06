Conférence d’Olivier Abel « Le siège du Mas d’Azil (1625) » Musée du Désert Mialet 20 août 2025 18:30

Gard

Conférence d’Olivier Abel « Le siège du Mas d’Azil (1625) » Musée du Désert Mas Soubeyran Mialet Gard

2025-08-20 18:30:00

2025-08-20 19:30:00

2025-08-20

Conférence d’Olivier Abel « Le siège du Mas d’Azil 1625) et la question de la désobéissance »

Musée du Désert Mas Soubeyran

Mialet 30140 Gard Occitanie +33 4 66 85 02 72 musee@museedudesert.com

English :

Lecture by Olivier Abel: « The siege of Mas d’Azil 1625) and the question of disobedience »

German :

Vortrag von Olivier Abel: « Die Belagerung von Mas d’Azil 1625) und die Frage des Ungehorsams »

Italiano :

Conferenza di Olivier Abel: « L’assedio di Mas d’Azil (1625) e la questione della disobbedienza »

Espanol :

Conferencia de Olivier Abel: « El sitio de Mas d’Azil (1625) y la cuestión de la desobediencia »

