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AGENDA · Dommartemont

Conférence – Dominique-Alexandre Louis – Itinéraire lorrain d’un architecte moderne Dommartemont

samedi 19 septembre 2026 · Dommartemont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
54130 Dommartemont
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Dommartemont

Conférence – Dominique-Alexandre Louis – Itinéraire lorrain d’un architecte moderne

Dommartemont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion de l’ouverture exceptionnelle au public de la Maison Picard, venez assister à une conférence : ‘Dominique-Alexandre Louis (1924-1991) : itinéraire lorrain d’un architecte moderne’Adultes
0  .

Dommartemont 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est   t.besson@bskimmobilier.com

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English :

To mark the special public opening of the Maison Picard, come attend a lecture titled: “Dominique-Alexandre Louis (1924–1991): The Lorraine Journey of a Modern Architect”

L’événement Conférence – Dominique-Alexandre Louis – Itinéraire lorrain d’un architecte moderne Dommartemont a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION NANCY

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