Conférence – Dominique-Alexandre Louis – Itinéraire lorrain d’un architecte moderne Dommartemont
samedi 19 septembre 2026 · Dommartemont
Informations pratiques
Dommartemont
Conférence – Dominique-Alexandre Louis – Itinéraire lorrain d’un architecte moderne
Dommartemont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion de l’ouverture exceptionnelle au public de la Maison Picard, venez assister à une conférence : ‘Dominique-Alexandre Louis (1924-1991) : itinéraire lorrain d’un architecte moderne’Adultes
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Dommartemont 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est t.besson@bskimmobilier.com
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English :
To mark the special public opening of the Maison Picard, come attend a lecture titled: “Dominique-Alexandre Louis (1924–1991): The Lorraine Journey of a Modern Architect”
L’événement Conférence – Dominique-Alexandre Louis – Itinéraire lorrain d’un architecte moderne Dommartemont a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION NANCY