Conférence | Dominique Armand Saint-Germain-et-Mons
Conférence | Dominique Armand Saint-Germain-et-Mons vendredi 21 novembre 2025.
Conférence | Dominique Armand
Salle des fêtes Saint-Germain-et-Mons Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Conférence de Dominique Armand avec le GERBAPP
Art Préhistorique et art contemporain .
Salle des fêtes Saint-Germain-et-Mons 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 20 53
English : Conférence | Dominique Armand
German : Conférence | Dominique Armand
Italiano :
Espanol : Conférence | Dominique Armand
L’événement Conférence | Dominique Armand Saint-Germain-et-Mons a été mis à jour le 2025-11-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides