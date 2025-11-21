Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence | Dominique Armand Saint-Germain-et-Mons

Conférence | Dominique Armand Saint-Germain-et-Mons vendredi 21 novembre 2025.

Salle des fêtes Saint-Germain-et-Mons Dordogne

Conférence de Dominique Armand avec le GERBAPP
Art Préhistorique et art contemporain   .

Salle des fêtes Saint-Germain-et-Mons 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 20 53 

