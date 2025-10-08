Conférence: Dominique Comelli, le nouvel ordre international Rue Jules Ferry Pornic

Conférence de l’université permanente animée par Dominique Comelli. Si on ne peut prévoir le futur, on peut au moins prendre la mesure de ce qui se passe actuellement.

2022, 2023, 2024 3 années qui ont mis à mal l’ordre international tel qu’il avait essayé d’être construit depuis 1945 les rapports entre les puissances, le droit humanitaire international, le système juridique de relation entre les états, les tentatives de gouvernance mondiale pour répondre aux enjeux qui concernent toute l’humanité (développement, réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité.), les rapports entre alliés tout est en train d’être dynamité.

Retour des empires, retour de l’Amérique impériale de la fin du XIXe, mais aussi nouveaux acteurs (le sud global , les sociétés civiles). La situation est mouvante, instable, et en prendre la mesure nous aidera peut-être à mieux percevoir les enjeux et à mieux situer la place de l’Europe agir comme citoyen européen, seul espace actuel qui rappelle certaines valeurs du droit international. .

