Conférence « Dormir, c’est vivre aussi ! »

Place du Breuil Centre culturel de Saugues Saugues Haute-Loire

Début : 2025-10-10 20:00:00

2025-10-10

Comment aider petits et grands à mieux dormir ? Conférence drôle et résolutoire.

Place du Breuil Centre culturel de Saugues Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 17 36 95 ape.saugues@gmail.com

English :

How can we help young and old to sleep better? A funny and resolute conference.

German :

Wie kann man Groß und Klein helfen, besser zu schlafen? Witziger und resoluter Vortrag.

Italiano :

Come aiutare giovani e anziani a dormire meglio? Una conferenza divertente e risoluta.

Espanol :

¿Cómo ayudar a jóvenes y mayores a dormir mejor? Una conferencia divertida y resolutiva.

