Conférence « Dormir, c’est vivre aussi ! » Place du Breuil Saugues
Place du Breuil Centre culturel de Saugues Saugues Haute-Loire
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Comment aider petits et grands à mieux dormir ? Conférence drôle et résolutoire.
Place du Breuil Centre culturel de Saugues Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 17 36 95 ape.saugues@gmail.com
English :
How can we help young and old to sleep better? A funny and resolute conference.
German :
Wie kann man Groß und Klein helfen, besser zu schlafen? Witziger und resoluter Vortrag.
Italiano :
Come aiutare giovani e anziani a dormire meglio? Una conferenza divertente e risoluta.
Espanol :
¿Cómo ayudar a jóvenes y mayores a dormir mejor? Una conferencia divertida y resolutiva.
