Conférence D’où vient le patronyme “Saint Rémy de Provence” ? rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence

Conférence D’où vient le patronyme “Saint Rémy de Provence” ?

Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 18h30. rue Roger Salengro Salle Henri-Rolland Saint-Rémy-de-Provence

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Participez à la conférence D’où vient le patronyme “Saint Rémy de Provence” ? le vendredi 31 octobre à 18h30 à la salle Henri-Rolland à Saint-Rémy-de-Provence.

L’association HistoireS Autrement vous propose une conférence à la salle Henri-Rolland à Saint-Rémy-de-Provence, le vendredi 31 octobre à 18h30 !



Par Carole NAIMO, guide conférencière et présidente de l’association des Amis de Saint-Montan, et Michel RAIMBAULT, guide conférencier et président de l’association Paysage, Patrimoine & Environnement de Saint-Remèze.

Histoire de l’ermite aveugle Saint Montan, sa rencontre avec la mère du future évêque Rémi qui a baptisé Clovis. Pourquoi est-ce que le bourg de Saint-Rémy (de Provence) faisait partie des possessions provençales de l’abbaye de Saint-Rémi de Reims ? Nous en saurons plus. .

rue Roger Salengro Salle Henri-Rolland Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur hsa13210@gmail.com

English :

Join us for the conference: Where does the name ‘Saint Rémy de Provence’ come from? on Friday, 31 October at 6:30 p.m. in the Henri-Rolland room in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Nehmen Sie an der Konferenz teil: Woher kommt der Familienname „Saint Rémy de Provence“? Am Freitag, den 31. Oktober um 18:30 Uhr im Saal Henri-Rolland in Saint-Rémy-de-Provence.

Italiano :

Venerdì 31 ottobre alle 18.30, presso la Salle Henri-Rolland di Saint-Rémy-de-Provence, potrete assistere alla conferenza: « Da dove viene il nome « Saint Rémy de Provence »?

Espanol :

Acompáñenos en una charla el viernes 31 de octubre a las 18.30 horas en la Sala Henri-Rolland de Saint-Rémy-de-Provence: « ¿De dónde viene el nombre « Saint Rémy de Provence »?

