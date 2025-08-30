CONFÉRENCE DOUCE FRANCE LES ANNÉES NOIRES EN CHANSON Montpellier

CONFÉRENCE DOUCE FRANCE LES ANNÉES NOIRES EN CHANSON

Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

La chanson française durant les années noires poursuit la tradition des chansons réalistes et ses rengaines inspirées de la vie quotidienne. Si l’absence des hommes, les pénuries et la nostalgie des temps heureux inspirent de nombreux paroliers, la propagande y trouve également toute sa place. Venez découvrir et écouter ces chansons parfois drôles, parfois féroces, qui éclairent à leur manière la vie de la population héraultaise durant les années noires.

Une conférence de Véronique Sassetti-Aguilera, Conservatrice du patrimoine en chef aux Archives départementales de l’Hérault.

En lien avec l’exposition Vivre la guerre en Hérault, 1939-1945 présentée à Pierresvives du 20 novembre 2025 au 9 mai 2026.

Entrée libre et gratuite.

Tout public .

English :

As part of the Jeudis de l’histoire series of meetings with authors and specialists, organized by the Archives départementales de l’Hérault.

German :

Im Rahmen der Jeudis de l?histoire , einer Reihe von Treffen mit Autoren und Spezialisten, die vom Archives départementales de l’Hérault angeboten werden.

Italiano :

Nell’ambito della serie di incontri con autori e specialisti Jeudis de l’histoire , organizzata dagli Archives départementales de l’Hérault.

Espanol :

En el marco del ciclo Jeudis de l’histoire , encuentros con autores y especialistas organizados por los Archives départementales de l’Hérault.

