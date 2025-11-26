Conférence Dr Bonnet émotions et apprentissages Luxey Salle des Cigales Luxey

Conférence Dr Bonnet émotions et apprentissages Luxey

Salle des Cigales 273 rue des écoles 40430 Luxey Luxey Landes

Présentation du lien entre les émotions et les apprentissages, l’importance des émotions dans les apprentissages, leur impact sur les processus d’apprentissage, les apports des neurosciences sur les compétences psychosociales (émotionnelles, sociales et cognitives).

Salle des Cigales 273 rue des écoles 40430 Luxey Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 54 43 61 ter.coeurhautelande@ac-bordeaux.fr

English : Conférence Dr Bonnet émotions et apprentissages Luxey

Presentation of the link between emotions and learning, the importance of emotions in learning, their impact on learning processes, neuroscience contributions to psychosocial skills (emotional, social and cognitive).

German :

Darstellung der Verbindung zwischen Emotionen und Lernen, der Bedeutung von Emotionen beim Lernen, ihrer Auswirkungen auf Lernprozesse, der Beiträge der Neurowissenschaften zu psychosozialen Kompetenzen (emotional, sozial und kognitiv).

Italiano :

Presentazione del legame tra emozioni e apprendimento, dell’importanza delle emozioni nell’apprendimento, del loro impatto sul processo di apprendimento, dei contributi delle neuroscienze alle competenze psicosociali (emotive, sociali e cognitive).

Espanol : Conférence Dr Bonnet émotions et apprentissages Luxey

Presentación del vínculo entre las emociones y el aprendizaje, la importancia de las emociones en el aprendizaje, su impacto en el proceso de aprendizaje, las contribuciones de la neurociencia a las habilidades psicosociales (emocionales, sociales y cognitivas).

