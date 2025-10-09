Conférence « Dr Louis-Antonin Devins, un maire brivadois » Brioude
Conférence « Dr Louis-Antonin Devins, un maire brivadois » Brioude jeudi 9 octobre 2025.
Conférence « Dr Louis-Antonin Devins, un maire brivadois »
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Début : 2025-10-09 14:30:00
fin : 2025-10-09 16:30:00
2025-10-09
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Muriel USANDIVARAS, historienne, contributrice à l’Almanach de Brioude
Ouverte à tous les publics.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
English :
Conference organized by the Université pour Tous, led by Muriel USANDIVARAS, historian and contributor to the Almanach de Brioude
Open to all.
German :
Konferenz der Université pour Tous, geleitet von Muriel USANDIVARAS, Historikerin, Beiträgerin des Almanach de Brioude
Offen für alle Zuschauer.
Italiano :
Conferenza di Muriel USANDIVARAS, storica e collaboratrice dell’Almanacco di Brioude
Aperta a tutti.
Espanol :
Conferencia de Muriel USANDIVARAS, historiadora y colaboradora del Almanach de Brioude
Abierto a todos.
