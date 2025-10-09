Conférence « Dr Louis-Antonin Devins, un maire brivadois » Brioude

Conférence « Dr Louis-Antonin Devins, un maire brivadois » Brioude jeudi 9 octobre 2025.

Conférence « Dr Louis-Antonin Devins, un maire brivadois »

halle aux grains Brioude Haute-Loire

Début : 2025-10-09 14:30:00

fin : 2025-10-09 16:30:00

2025-10-09

Conférence de l’Université pour Tous, animée par Muriel USANDIVARAS, historienne, contributrice à l’Almanach de Brioude

Ouverte à tous les publics.

halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com

English :

Conference organized by the Université pour Tous, led by Muriel USANDIVARAS, historian and contributor to the Almanach de Brioude

Open to all.

German :

Konferenz der Université pour Tous, geleitet von Muriel USANDIVARAS, Historikerin, Beiträgerin des Almanach de Brioude

Offen für alle Zuschauer.

Italiano :

Conferenza di Muriel USANDIVARAS, storica e collaboratrice dell’Almanacco di Brioude

Aperta a tutti.

Espanol :

Conferencia de Muriel USANDIVARAS, historiadora y colaboradora del Almanach de Brioude

Abierto a todos.

L’événement Conférence « Dr Louis-Antonin Devins, un maire brivadois » Brioude a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne