Conférence Dresde Trésors et merveilles d’une cité qui aime les arts Troyes

Espace Argence Troyes

23 septembre 2025 18:00:00

fin : 2025-09-23

2025-09-23

Si le territoire saxon était assez petit, il était grand en richesses minières. L’argent coule à flot vers les caisses des maîtres de la ville et de fastueuses collections s’accumulent à Dresde depuis la Renaissance. Ainsi se met en place le noyau des œuvres que nous admirons aujourd’hui encore. A défaut de puissance politique, c’est par l’éclat et le faste que la Saxe va rayonner, et bientôt de façon prodigieuse avec le mécénat de deux souverains en quête d’un prestige pouvant accompagner leur élection au trône de Pologne au XVIIIe siècle. Une accumulation de trésors d’orfèvrerie pare la Voûte Verte. L’incendie de 1701 offre à Frédéric-Auguste l’opportunité de dessiner lui-même le parcours de présentation et les salles conçues pour l’exhibition de ses vases en pierre-dure, hanaps tournés à Augsbourg, statuettes d’orfèvrerie prolongées par de délicats coraux de Méditerranée rivalisant avec les joyaux qui illuminent cette cour fastueuse. Les tableaux viennent par centaines de toute l’Europe et suscitent, depuis l’origine, l’émerveillement. les grands maîtres italiens comme Raphaël et français comme Poussin peuplent les murs des palais. .

Espace Argence Troyes

