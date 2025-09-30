Conférence “Droit et cancer” grand amphithéâtre du Centre Hospitalier Valence

Conférence “Droit et cancer” grand amphithéâtre du Centre Hospitalier Valence mardi 30 septembre 2025.

Conférence “Droit et cancer”

grand amphithéâtre du Centre Hospitalier 179 Boulevard du Maréchal Juin Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 12:30:00

fin : 2025-09-30 14:00:00

Date(s) :

2025-09-30

Le laboratoire Lilly organise, en lien avec le service d’oncologie médicale, une conférence autour des droits des patients atteints de cancer.

.

grand amphithéâtre du Centre Hospitalier 179 Boulevard du Maréchal Juin Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

In conjunction with the medical oncology department, the Lilly laboratory is organizing a conference on the rights of cancer patients.

German :

Das Lilly-Labor organisiert in Verbindung mit der Abteilung für medizinische Onkologie eine Konferenz über die Rechte von Krebspatienten.

Italiano :

In collaborazione con il dipartimento di oncologia medica, il laboratorio Lilly sta organizzando una conferenza sui diritti dei pazienti oncologici.

Espanol :

En colaboración con el departamento de oncología médica, el laboratorio Lilly organiza una conferencia sobre los derechos de los enfermos de cáncer.

L’événement Conférence “Droit et cancer” Valence a été mis à jour le 2025-09-24 par Valence Romans Tourisme