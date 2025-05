Conférence Du 6 juin 44 au 8 mai 45, Rennes et ses alentours – Médiathèque le Tempo Vezin-le-Coquet, 17 mai 2025, Vezin-le-Coquet.

Conférence Du 6 juin 44 au 8 mai 45, Rennes et ses alentours Médiathèque le Tempo Vezin-le-Coquet Samedi 17 mai, 10h30

Conférence animée par Monsieur Gobert,élu municipal et passionné d’histoire. Des visuels du musée de la Résistance en Bretagne précèderont la conférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-17T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-17T12:00:00.000+02:00

Médiathèque le Tempo 11 Contour de l’église , 35132 Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine