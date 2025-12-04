Conférence du centenaire notre histoire, notre identité

Rue de l’Eglise Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18 17:30:00

Date(s) :

2026-01-18

Conférence du P. Christophe Sperissen sur notre histoire et notre identité aujourd’hui.

Le P. Christophe Sperissen explore Notre histoire, notre identité dans le monde d’aujourd’hui , une occasion de réfléchir à nos racines et à ce que nous représentons dans la société actuelle. .

Rue de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 01

English :

Christophe Sperissen on our history and identity today.

L’événement Conférence du centenaire notre histoire, notre identité Cernay a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay