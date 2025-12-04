Conférence du centenaire notre histoire, notre identité Cernay
Rue de l’Eglise Cernay Haut-Rhin
Début : Dimanche 2026-01-18 16:00:00
fin : 2026-01-18 17:30:00
2026-01-18
Conférence du P. Christophe Sperissen sur notre histoire et notre identité aujourd’hui.
Le P. Christophe Sperissen explore Notre histoire, notre identité dans le monde d’aujourd’hui , une occasion de réfléchir à nos racines et à ce que nous représentons dans la société actuelle. .
Rue de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 01
Christophe Sperissen on our history and identity today.
