Conférence du centre de méditation de Limoges

Salle Jean-Pierre Timbault Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

LE DHAGPO organise une conférence ayant pour thème La méditation, une pratique pour le quotidien . Elle sera animée par Lama Kunkyab Bernard.

Renseignements auprès des organisateurs (en lien). .

Salle Jean-Pierre Timbault Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 35 83 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence du centre de méditation de Limoges

L’événement Conférence du centre de méditation de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Limoges Métropole