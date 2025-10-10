Conférence Du cep à la cruche Rouffach

Conférence Du cep à la cruche Rouffach vendredi 10 octobre 2025.

Conférence Du cep à la cruche

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-10-10 20:00:00

2025-10-10

Conférence dans le cadre du projet Rubiacum, avec Gérard Michel. Histoire de la vigne et du vin dans le vieux Rouffach et actualités sur le projet d’étude de maisons anciennes.

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 03 00 accueil@ville-rouffach.fr

English :

Lecture as part of the Rubiacum project, with Gérard Michel. History of vines and wine in old Rouffach and news on the project to study old houses.

German :

Vortrag im Rahmen des Rubiacum-Projekts, mit Gérard Michel. Geschichte der Reben und des Weins im alten Rouffach und Aktuelles zum Projekt zur Untersuchung alter Häuser.

Italiano :

Conferenza nell’ambito del progetto Rubiacum, con Gérard Michel. Storia della vite e del vino nell’antica Rouffach e notizie sul progetto di studio delle vecchie case.

Espanol :

Conferencia en el marco del proyecto Rubiacum, con Gérard Michel. Historia de la viña y el vino en el antiguo Rouffach y novedades sobre el proyecto de estudio de las casas antiguas.

