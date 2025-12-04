Conférence du Cercle des Voyageurs « HIMALAYA entre Bhoutan et Myanmar » Salle du Cinéma Sainte-Barbe Roscoff

Conférence du Cercle des Voyageurs « HIMALAYA entre Bhoutan et Myanmar »

Début : 2025-12-04 14:30:00

fin : 2025-12-04

2025-12-04

Roscoff, cycle de ciné-docs, récit de voyage Le Cercle des Voyageurs « HIMALAYA entre Bhoutan et Myanmar », en présence du réalisateur Alan Wodey

Entre Bhoutan et Myanmar, Himalaya méconnu est la découverte de l’Arunachal Pradesh, un état très discret du Nord Est de l’Inde, en Himalaya. Dès 1972, Alain Wodey l’a côtoyé de nombreuses fois avant de pouvoir enfin s’y rendre. Plusieurs séjours ont été nécessaires pour que se dévoile cette Porte de la Sérénité , état surveillé de près par son grand voisin Chinois qui en revendique toujours une partie. Vous allez découvrir en parcourant de nombreux itinéraires, dans les vastes forêts tropicales humides, les vallées profondes et les hautes montagnes, la grande variété et diversité de cet état, depuis la grande plaine du Brahmapoutre aux frontières de la Région Autonome du Tibet et du Myanmar.

Ce sera l’occasion de partager de chaleureux moments de vie parmi des communautés de culture tibétaine et certaines populations tribales dépositaires de riches, étonnantes et très variées traditions culturelles mais aussi, religieuses.

Un film étonnant sur un État Indien à la forte personnalité…

Durée 90 min. .

Salle du Cinéma Sainte-Barbe 16, rue Yan’Dargent Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 16 95 89 77

