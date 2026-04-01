Conférence du chaos à l’harmonie, perspectives psychologiques à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Comment redire je vous aime dans une société qui dit je vous hais ?

La noirceur ambiante marque-t-elle le début de la fin ou un renouveau ? Cet écroulement pourrait-il même être l’aube d’une nouvelle ère ? Pour éclairer cette hypothèse et esquisser les conditions favorisant ce possible renouveau, je convoquerai Carl Gustav Jung, Nietzsche et l’alchimie.

Françoise Bacq est psychologue, analyste jungienne et herboriste en herbe.

Participation en conscience. .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

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English : Conférence du chaos à l’harmonie, perspectives psychologiques à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

L’événement Conférence du chaos à l’harmonie, perspectives psychologiques à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ