Conférence du CHAR Salle du fronton Navarrenx

Conférence du CHAR Salle du fronton Navarrenx vendredi 12 septembre 2025.

Conférence du CHAR

Salle du fronton Place Darralde Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Conférence sur les nations, empires, civilisations, situations et devenirs possibles… présentée par Francis CHA professeur émérite en sciences économiques et sociales. .

Salle du fronton Place Darralde Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Conférence du CHAR

German : Conférence du CHAR

Italiano :

Espanol : Conférence du CHAR

L’événement Conférence du CHAR Navarrenx a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Béarn des Gaves