Conférence du CHAR Salle du fronton Navarrenx vendredi 12 septembre 2025.
Salle du fronton Place Darralde Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Conférence sur les nations, empires, civilisations, situations et devenirs possibles… présentée par Francis CHA professeur émérite en sciences économiques et sociales. .
