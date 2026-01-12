Conférence du CHAR Salle du fronton Navarrenx

Conférence du CHAR

Salle du fronton Place Darralde Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Venez participer à cette conférence qui sera présidée parMme Michèle VIROL, Professeure émérite d’histoire moderne, Université de Rouen-Normandie. Le thème de ce jour sera Vauban, un poliorcète défenseur du bien commun .

La soixantaine de fortifications toujours présentes témoignent de la qualité et de la beauté de

l’architecture défensive de Vauban, soucieux de s’adapter au relief, au paysage, aux matériaux locaux et d’économiser la vie des soldats. Vauban était un militaire qui préconisait la paix. Ses écrits sont aussi des témoignages fiables sur l’état de la France dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, qu’il regarde avec les yeux du bon sens, ceux d’un petit noble du Morvan et non ceux d’un courtisan, ce qu’il n’a jamais été. .

