Conférence du coeur rue Marcel Pagnol Foulayronnes

Conférence du coeur

rue Marcel Pagnol Salle du Galion Foulayronnes Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-11-29

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

La conférence du cœur, c’est une journée pour revenir sur soi.

Au programme de la journée voyage introspectif, santé, vitalité, voir au delà de nos œillères et revenir vers soi.

rue Marcel Pagnol Salle du Galion Foulayronnes 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 56 40 67 laconferenceducoeur@gmail.com

English : Conférence du coeur

La conférence du c?ur is a day to look inward.

The day’s program includes introspection, health, vitality, looking beyond our ?ills and coming back to ourselves.

German : Conférence du coeur

Die Herzenskonferenz ist ein Tag, um zu sich selbst zurückzukehren.

Auf dem Tagesprogramm stehen: introspektive Reise, Gesundheit, Vitalität, hinter unsere Illusionen blicken und zu sich selbst zurückkehren.

Italiano :

La conferenza del cuore è una giornata per guardarsi dentro.

Il programma della giornata prevede un viaggio introspettivo, salute, vitalità, vedere oltre le nostre illusioni e tornare a noi stessi.

Espanol : Conférence du coeur

La conferencia del corazón es una jornada para mirar hacia dentro.

En el programa del día: un viaje introspectivo, salud, vitalidad, ver más allá de nuestras ilusiones y volver a nosotros mismos.

