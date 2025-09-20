Conférence du collectif Skritur Fabrique de proximités Morlaix

Conférence du collectif Skritur Fabrique de proximités Morlaix samedi 20 septembre 2025.

Conférence du collectif Skritur

Fabrique de proximités 41 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre de l’exposition Mots Voyageurs de Malte Martin/Agrafmobile et Structure Bâtons avec Hugo Soriso présentées dans la salle d’exposition et dans la Galerie du Léon, l’association les Moyens du Bord invite le collectif Skritur.

À l’occasion de cette conférence, Fañch Le Henaff, Malou Verlomme et Yoann De Roeck, fondateurs du collectif Skritur, retracent la genèse de leurs travaux typographiques et explorent la manière dont la Bretagne et la langue bretonne nourrissent leur démarche. Ils présenteront l’évolution de la fonderie, de ses premières recherches à sa production actuelle. Ce moment sera aussi l’opportunité de dévoiler en avant-première un tout nouveau caractère typographique.

Une invitation à découvrir comment la typographie peut devenir vecteur d’identité, de valeurs et de modernité.

Gratuit sur inscriptions par mail ou téléphone. .

Fabrique de proximités 41 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 78 04 27 59

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence du collectif Skritur Morlaix a été mis à jour le 2025-09-08 par OT BAIE DE MORLAIX