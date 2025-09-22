Conférence du cycle « Causons Patrimoine »: les trésors du labo Cité scolaire de l’Harteloire brest

Conférence du cycle « Causons Patrimoine »: les trésors du labo Lundi 22 septembre, 18h00 Cité scolaire de l’Harteloire Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-22T18:00:00 – 2025-09-22T19:00:00

Fin : 2025-09-22T18:00:00 – 2025-09-22T19:00:00

Présentation du projet de réhabilitation de la salle de collections scientifiques de l’établissement scolaire en lien avec le dispositif « Patrimoine des lycées » piloté par la région Bretagne.

Explications du déroulé des étapes, de la méthodologie adoptée et des découvertes réalisées durant le projet mis en place avec des élèves.

Cité scolaire de l’Harteloire 1 rue Du Guesclin, 29200 Brest brest 29200 Finistère Bretagne 0298461688 https://www.harteloire.fr/ cf. salle de collections au 3ème étage du bâtiment A (salle 305) Accès piéton par le portail d’entrée de l’établissement.

Journées européennes du patrimoine 2025

Gaëlle Piriou – affiche conférence 2025